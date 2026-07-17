Турнир WTA-250 в Афинах: расписание матчей 17 июля

Сегодня, 17 июля, в Афинах, Греция, состоится пятый игровой день турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей дня.

Теннис. WTA-250, хард, Афины. Расписание матчей игрового дня на 17 июля (время московское):

17:30. Тереза Валентова (Чехия, 7) — Алина Корнеева (Россия);

17:30. Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

19:30. Алисия Паркс (США) — Мария Саккари (Греция, 4);

21:00. Клара Таусон (Дания, 1) — Сара Бейлек (Чехия, 5).

Призовой фонд турнира в Афинах составляет € 246 388. Соревнования продлятся до 19 июля.

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