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Турнир WTA-250 в Афинах: расписание матчей 17 июля

Турнир WTA-250 в Афинах: расписание матчей 17 июля
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Сегодня, 17 июля, в Афинах, Греция, состоится пятый игровой день турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей дня.

Теннис. WTA-250, хард, Афины. Расписание матчей игрового дня на 17 июля (время московское):

17:30. Тереза Валентова (Чехия, 7) — Алина Корнеева (Россия);
17:30. Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
19:30. Алисия Паркс (США) — Мария Саккари (Греция, 4);
21:00. Клара Таусон (Дания, 1) — Сара Бейлек (Чехия, 5).

Призовой фонд турнира в Афинах составляет € 246 388. Соревнования продлятся до 19 июля.

Календарь WTA-250 в Афинах
Сетка WTA-250 в Афинах

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