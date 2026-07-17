«Это пошло мне на пользу». Рублёв — о том, что проиграл сет 138-й ракетке мира в Бостаде

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о непростой победе на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция. Рублёв со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:3 обыграл итальянца Андреа Пеллегрино (138-я ракетка мира).
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«Прежде всего, да, это здорово — снова вернуться в одно из моих самых любимых мест в туре. И да, матч действительно был очень тяжёлым. Андреа играл очень хорошо. Даже не знаю, как лучше объяснить… Он здорово играл, хорошо подавал, а мне немного не хватало уверенности в себе. Поэтому для меня этот матч был очень важен, но при этом я не чувствовал той уверенности, которая обычно нужна. Однако по ходу игры мне удалось постепенно её обрести. Я начал чувствовать себя лучше. И, думаю, когда проиграл второй сет, это даже в каком-то смысле меня освободило. Я подумал: «Ладно, будь что будет». И в третьем сете сыграл даже лучше, чем в первых двух. Так что в итоге, мне кажется, это пошло мне на пользу», — сказал Рублёв в интервью на корте.
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