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«Это пошло мне на пользу». Рублёв — о том, что проиграл сет 138-й ракетке мира в Бостаде

«Это пошло мне на пользу». Рублёв — о том, что проиграл сет 138-й ракетке мира в Бостаде
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о непростой победе на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция. Рублёв со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:3 обыграл итальянца Андреа Пеллегрино (138-я ракетка мира).

Бостад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 7 6
6 3 		7 9 3
         
Андреа Пеллегрино
138
Италия
Андреа Пеллегрино
А. Пеллегрино

«Прежде всего, да, это здорово — снова вернуться в одно из моих самых любимых мест в туре. И да, матч действительно был очень тяжёлым. Андреа играл очень хорошо. Даже не знаю, как лучше объяснить… Он здорово играл, хорошо подавал, а мне немного не хватало уверенности в себе. Поэтому для меня этот матч был очень важен, но при этом я не чувствовал той уверенности, которая обычно нужна. Однако по ходу игры мне удалось постепенно её обрести. Я начал чувствовать себя лучше. И, думаю, когда проиграл второй сет, это даже в каком-то смысле меня освободило. Я подумал: «Ладно, будь что будет». И в третьем сете сыграл даже лучше, чем в первых двух. Так что в итоге, мне кажется, это пошло мне на пользу», — сказал Рублёв в интервью на корте.

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