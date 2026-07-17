Сегодня, 17 июля, в Гштааде (Швейцария) продолжится грунтовый турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня будут закончены две встречи второго круга, которые не были доиграны днём ранее, а также состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-250, Гштаад. Расписание матчей на 17 июля

11:30. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Валантен Вашеро (Монако);

13:00. Александр Бублик (Казахстан) – Кентен Алис (Франция) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:5;

13:00. Александр Шевченко (Казахстан) – Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) – 3:4;

14:30. Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Каспер Рууд (Норвегия);

18:30. Артур Риндеркнеш (Франция) – Стефанос Циципас (Греция).