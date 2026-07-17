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«Это идиотизм». Бублик выругался в Гштааде из-за манеры игры Алиса

«Это идиотизм». Бублик выругался в Гштааде из-за манеры игры Алиса
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог сдержать эмоций по ходу матча с 90-й ракеткой мира из Франции Кентеном Алисом на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария. Бублик возмутился манерой игры соперника.

Гштаад. 2-й круг
17 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 4 		6 5
         
Кентен Алис
90
Франция
Кентен Алис
К. Алис

«##### это идиотизм, тип ##### укорачивает с неудобной точки идеально, с простого он ###### метр в аут. Господи помоги #####», — сказал Бублик по ходу матча, который отложили на день из-за непогоды.

Матч Бублика (1) и Алиса приостановили при счёте 7:6 (7:4), 4:6, 6:5 в пользу Александра.

Отметим, что Бублик – действующий чемпион турнира в Гштааде.

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