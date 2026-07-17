Сегодня, 17 июля, в Бостаде (Швеция) продолжится грунтовый турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-250, Бостад. Расписание матчей на 17 июля

12:00. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – Стефано Травалья (Италия);

13:30. Нуну Боржеш (Португалия) – Лучано Дардери (Италия);

15:00. Андрей Рублёв (Россия) – Себастьян Баэс (Аргентина);

16:30. Алехандро Табило (Чили) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

Действующим чемпионом турнира в Бостаде является итальянский теннисист Лучано Дардери.