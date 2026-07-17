15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-250, Бостад: расписание матчей на 17 июля

Турнир АТР-250, Бостад: расписание матчей на 17 июля
Комментарии

Сегодня, 17 июля, в Бостаде (Швеция) продолжится грунтовый турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-250, Бостад. Расписание матчей на 17 июля

12:00. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – Стефано Травалья (Италия);
13:30. Нуну Боржеш (Португалия) – Лучано Дардери (Италия);
15:00. Андрей Рублёв (Россия) – Себастьян Баэс (Аргентина);
16:30. Алехандро Табило (Чили) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

Действующим чемпионом турнира в Бостаде является итальянский теннисист Лучано Дардери.

Сетка турнира АТР-250 в Бостаде
Материалы по теме
Рублёв победно вернулся на грунт после провала на Уимблдоне. Это 6-й четвертьфинал в году
Рублёв победно вернулся на грунт после провала на Уимблдоне. Это 6-й четвертьфинал в году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android