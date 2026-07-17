Рублёв в Бостаде прервал серию поражений, которая началась на «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде, Швеция, прервал серию из трёх поражений на уровне ATP.
На старте соревнований Рублёв (1) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:3 обыграл итальянца Андреа Пеллегрино (138-я ракетка мира).
Бостад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 15:10 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 7
|6
|
|7 9
|3
138
Андреа Пеллегрино
А. Пеллегрино
Серия поражений Рублёва началась ещё на «Ролан Гаррос» — 2026.
Хронология:
«Ролан Гаррос» — 2026, 4-й круг. Рублёв (11) – Якуб Меншик (Чехия, 26) – 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6;
Галле-2026, 1-й круг. Рублёв (8) – Хуберт Хуркач (Польша) – 3:6, 2:6;
Уимблдон-2026, 1-й круг. Рублёв (12) – Роман Сафиуллин (Россия, Q) – 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14).
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