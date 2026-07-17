В Умаге-2026 был сыгран самый продолжительный матч в истории турнира

В текущем розыгрыше грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге, Хорватия, был сыгран самый продолжительный матч в истории турнира, сообщает Opta Ace. Им стал поединок 108-й ракетки мира из Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура и 34-й ракетки мира из Италии Маттео Арнальди. Он продлился 3 часа и 44 минуты.

Джумхур одержал победу в этом матче со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Стоит отметить, что также это первый матч в истории турнира, где были сыграны три тай-брейка.

Ранее самым длительным матчем в Умаге был поединок Блаж Кавчич (Словения) – Карлос Берлок (Аргентина). Он был сыгран за 3 часа и 41 минуту в 2011 году.