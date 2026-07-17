19-летняя Алина Корнеева впервые с октября 2024 года вышла в четвертьфинал WTA

90-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Алина Корнеева впервые с октября 2024 года вышла в четвертьфинал турнира на уровне WTA.

Это произошло на турнире категории WTA-250 в Афинах, Греция. Во втором круге соревнований Корнеева со счётом 6:2, 6:2 обыграла 31-ю ракетку мира из США Энн Ли (2).

В октябре 2024 года Корнеева дошла до полуфинала турнира WTA-250 в Мериде, Испания, где проиграла в двух сетах Зейнеп Сёнмез из Турции. Напомним, позднее, в феврале, у Корнеевой начались проблемы с кистью, для их устранения потребовалась операция. Из-за этого Алина не играла около семи месяцев.

В четвертьфинале турнира в Афинах Корнеева сразится с 49-й ракеткой мира из Чехии Терезой Валентовой (7).

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