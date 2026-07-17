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19-летняя Алина Корнеева впервые с октября 2024 года вышла в четвертьфинал WTA

19-летняя Алина Корнеева впервые с октября 2024 года вышла в четвертьфинал WTA
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90-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Алина Корнеева впервые с октября 2024 года вышла в четвертьфинал турнира на уровне WTA.

Это произошло на турнире категории WTA-250 в Афинах, Греция. Во втором круге соревнований Корнеева со счётом 6:2, 6:2 обыграла 31-ю ракетку мира из США Энн Ли (2).

Афины. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 17:40 МСК
Алина Корнеева
90
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Энн Ли
31
США
Энн Ли
Э. Ли

В октябре 2024 года Корнеева дошла до полуфинала турнира WTA-250 в Мериде, Испания, где проиграла в двух сетах Зейнеп Сёнмез из Турции. Напомним, позднее, в феврале, у Корнеевой начались проблемы с кистью, для их устранения потребовалась операция. Из-за этого Алина не играла около семи месяцев.

В четвертьфинале турнира в Афинах Корнеева сразится с 49-й ракеткой мира из Чехии Терезой Валентовой (7).

Афины. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
Тереза Валентова
49
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Не начался
1 2 3
         
         
Алина Корнеева
90
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
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