19-летняя Алина Корнеева впервые с октября 2024 года вышла в четвертьфинал WTA
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90-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Алина Корнеева впервые с октября 2024 года вышла в четвертьфинал турнира на уровне WTA.
Это произошло на турнире категории WTA-250 в Афинах, Греция. Во втором круге соревнований Корнеева со счётом 6:2, 6:2 обыграла 31-ю ракетку мира из США Энн Ли (2).
Афины. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 17:40 МСК
90
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
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|3
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|2
31
Энн Ли
Э. Ли
В октябре 2024 года Корнеева дошла до полуфинала турнира WTA-250 в Мериде, Испания, где проиграла в двух сетах Зейнеп Сёнмез из Турции. Напомним, позднее, в феврале, у Корнеевой начались проблемы с кистью, для их устранения потребовалась операция. Из-за этого Алина не играла около семи месяцев.
В четвертьфинале турнира в Афинах Корнеева сразится с 49-й ракеткой мира из Чехии Терезой Валентовой (7).
Афины. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
49
Тереза Валентова
Т. Валентова
Не начался
|1
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|3
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90
Алина Корнеева
А. Корнеева
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