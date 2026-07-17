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Андрей Рублёв — Себастьян Баэс: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Бостаде

Андрей Рублёв — Себастьян Баэс: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Бостаде
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Сегодня, 17 июля, на грунтовых кортах Бостада (Швеция) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся 16-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и представитель Аргентины Себастьян Баэс, занимающий в мировом рейтинге 56-е место.

Бостад. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 15:00 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Себастьян Баэс
56
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Начало встречи запланировано на 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и аргентинским теннисистами.

Баэс ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл у Рублёва четыре года назад в полуфинале этого же турнира — 6:2, 6:4.

Действующий чемпион турнира в Бостаде — итальянский теннисист Лучано Дардери.

Сетка турнира АТР-250 в Бостаде
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