Андрей Рублёв — Себастьян Баэс: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Бостаде

Сегодня, 17 июля, на грунтовых кортах Бостада (Швеция) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся 16-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и представитель Аргентины Себастьян Баэс, занимающий в мировом рейтинге 56-е место.

Начало встречи запланировано на 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и аргентинским теннисистами.

Баэс ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл у Рублёва четыре года назад в полуфинале этого же турнира — 6:2, 6:4.

Действующий чемпион турнира в Бостаде — итальянский теннисист Лучано Дардери.