Андрей Рублёв — Себастьян Баэс: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Бостаде
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Сегодня, 17 июля, на грунтовых кортах Бостада (Швеция) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся 16-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и представитель Аргентины Себастьян Баэс, занимающий в мировом рейтинге 56-е место.
Бостад. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 15:00 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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56
Себастьян Баэс
С. Баэс
Начало встречи запланировано на 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и аргентинским теннисистами.
Баэс ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл у Рублёва четыре года назад в полуфинале этого же турнира — 6:2, 6:4.
Действующий чемпион турнира в Бостаде — итальянский теннисист Лучано Дардери.
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