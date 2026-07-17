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Паула Бадоса впервые с 2022 года выиграла семь матчей подряд

Паула Бадоса впервые с 2022 года выиграла семь матчей подряд
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Бывшая вторая (ныне 115-я) ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса впервые с 2022 года выиграла семь матчей подряд.

Вчера, 16 июля, Бадоса (WC) вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв 275-ю ракетку мира из России Алевтину Ибрагимову (Q) со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4.

Яссы. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 17:40 МСК
Алевтина Ибрагимова
275
Россия
Алевтина Ибрагимова
А. Ибрагимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		1 6
         
Паула Бадоса
115
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

На прошлой же неделе Паула завоевала титул на турнире WTA-125 в Бостаде, Швеция. Для этого ей потребовалось пять побед. До матча с Ибрагимовой Бадоса обыграла в Яссах украинку Ангелину Калинину со счётом 6:3, 6:1.

За выход в полуфинал турнира в Яссах испанка сразится с Панной Удварди (5) из Венгрии.

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