Паула Бадоса впервые с 2022 года выиграла семь матчей подряд

Бывшая вторая (ныне 115-я) ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса впервые с 2022 года выиграла семь матчей подряд.

Вчера, 16 июля, Бадоса (WC) вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв 275-ю ракетку мира из России Алевтину Ибрагимову (Q) со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4.

На прошлой же неделе Паула завоевала титул на турнире WTA-125 в Бостаде, Швеция. Для этого ей потребовалось пять побед. До матча с Ибрагимовой Бадоса обыграла в Яссах украинку Ангелину Калинину со счётом 6:3, 6:1.

За выход в полуфинал турнира в Яссах испанка сразится с Панной Удварди (5) из Венгрии.