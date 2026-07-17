Паула Бадоса впервые с 2022 года выиграла семь матчей подряд
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Бывшая вторая (ныне 115-я) ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса впервые с 2022 года выиграла семь матчей подряд.
Вчера, 16 июля, Бадоса (WC) вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв 275-ю ракетку мира из России Алевтину Ибрагимову (Q) со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4.
Яссы. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 17:40 МСК
275
Алевтина Ибрагимова
А. Ибрагимова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|1
|6
115
Паула Бадоса
П. Бадоса
На прошлой же неделе Паула завоевала титул на турнире WTA-125 в Бостаде, Швеция. Для этого ей потребовалось пять побед. До матча с Ибрагимовой Бадоса обыграла в Яссах украинку Ангелину Калинину со счётом 6:3, 6:1.
За выход в полуфинал турнира в Яссах испанка сразится с Панной Удварди (5) из Венгрии.
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