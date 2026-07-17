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Ник Кирьос объяснил, за счёт чего Фонсека может стать многократным чемпионом «Шлемов»

Ник Кирьос объяснил, за счёт чего Фонсека может стать многократным чемпионом «Шлемов»
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высоко оценил карьерные перспективы 27-й ракетки мира 19-летнего бразильца Жоао Фонсеки.

— Как вы считаете, станет ли Фонсека одним из величайших игроков?
— У Фонсеки есть потенциал выиграть несколько турниров «Большого шлема». Глядя на его уровень игры, на то, чего он уже успел добиться, и на то, как быстро он адаптировался в туре, я вижу, что у него определённо есть та самая изюминка, трудолюбие и мастерство. Я ничуть не удивлюсь, если в будущем он станет многократным чемпионом турниров «Большого шлема», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.

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