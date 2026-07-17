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Мэдисон Киз считает, что Янник Синнер попытался скопировать подачу Джона Иснера

Мэдисон Киз считает, что Янник Синнер попытался скопировать подачу Джона Иснера
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Чемпионка Australian Open – 2025 23-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз высоко оценила работу пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера над подачей.

«Мне кажется, я слышала, как Даррен [Кэхилл] говорил об этом, когда только начинал работать с Янником. Одной из главных их задач было улучшение подачи. По сути, они выбрали игрока, за которым нужно было наблюдать, и просто попытались скопировать его подачу. Он выбрал Джона Иснера и сказал: «Понял». Поразительно, что, находясь на вершине рейтинга или в тройке лучших, ты готов что-то менять, даже когда берёшь свою подачу в 87% случаев», — приводит слова Киз Tennis Head со ссылкой на эфир подкаста The Player’s Box Podcast.

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