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Пегула: постоянно задаюсь вопросом, как подача Синнера могла стать настолько лучше

Пегула: постоянно задаюсь вопросом, как подача Синнера могла стать настолько лучше
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Финалистка US Open – 2024 третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула восхитилась подачей пятикратного победителя мэйджоров лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«У него потрясающая подача. Нам стоило бы учредить награду за самый прогрессирующий удар в туре, и она досталась бы Яннику Синнеру. Его подача — это просто что-то нереальное. Его подача в широкий угол с левого квадрата — это безумие. Каждый раз, когда я смотрю его матчи, я думаю: «Я же знаю, что это его любимая подача, и каждый раз кажется, что он точно не рискнёт подать туда снова», но он неизменно делает эйс. Я не понимаю, как это работает. Постоянно задаюсь вопросом: как его подача могла стать настолько лучше?» — приводит слова Пегулы Tennis Head со ссылкой на эфир подкаста The Player’s Box Podcast.

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