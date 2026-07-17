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Ник Кирьос назвал следующий турнир ATP, в котором примет участие

Ник Кирьос назвал следующий турнир ATP, в котором примет участие
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ближайшими планами в туре.

— Какой у вас план на оставшуюся часть сезона или, возможно, на Australian Open?
— Честно говоря, пока не знаю. Я живу от недели к неделе. После этого турнира (выставочный турнир UTS в Бразилии. – Прим. «Чемпионата») я отправляюсь в Вашингтон — это всё, что мне известно на данный момент. Больше ничего определённого сказать не могу, но посмотрим, как всё сложится, — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.

Турнир категории ATP-500 в Вашингтоне, США, пройдёт с 27 июля по 2 августа. На данный момент неизвестно, в каком разряде Вашингтона Кирьос собирается сыграть.

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