Джокович встретился с Ибрагимовичем и Тайсоном на премьере документального фильма о себе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира 39-летний сербский теннисист Новак Джокович встретился с экс-футболистом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем и легендарным боксёром Майком Тайсоном на премьере документального фильма «Новак Джокович: волк среди зимы». Совместное видео трёх спортсменов опубликовал аккаунт Esquire Germany в соцсети.

Документальный фильм о Джоковиче выйдет 20 августа 2026 года на стриминговой платформе Amazon Prime. Лента расскажет о детстве теннисиста в охваченной войной Сербии, о финансовых трудностях, через которые прошла его семья ради развития его карьеры, а также о том, как он ворвался в мировой теннис, оказавшись в тени противостояния Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Режиссёром фильма стал Джейсон Хейр, который снял сериал о баскетболисте Майкле Джордане и клубе «Чикаго Буллз» — «Последний танец».