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«Мне не нравятся теннисисты». Меншик — о том, с кем бы познакомил свою сестру

«Мне не нравятся теннисисты». Меншик — о том, с кем бы познакомил свою сестру
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19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик ответил на вопрос, с кем из теннисистов он хотел бы познакомить свою сестру, если бы она у него была. У теннисиста есть только брат по имени Лукас.

«Мне не нравятся теннисисты. Я благодарен судьбе, что у меня нет сестры, потому что я бы не хотел, чтобы она встречалась с кем-то из них», – сказал Меншик в видео на YouTube-канале «Tennis Channel».

Меншику 20 лет. Он является чемпионом «Мастерса» в Майами 2025 года, победителем турнира ATP-250 в Окленде (2024). Лучшее место в карьере в рейтинге ATP для Якуба — 12-е. Ближайшим соревнованием для чешского теннисиста станет турнир категории ATP-500 в Вашингтоне, который пройдёт с 27 июля по 2 августа.

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