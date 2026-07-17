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Гилберт считает, что Синнер и Алькарас ещё не заслужили мест в топ-10 легенд тенниса

Гилберт считает, что Синнер и Алькарас ещё не заслужили мест в топ-10 легенд тенниса
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Брэд Гилберт, бронзовый призёр Олимпиады-1988, авторитетный тренер, в частности, работавший с Андре Агасси, Энди Марреем и Энди Роддиком, заявил, что Янник Синнер и Карлос Алькарас ещё не заслужили своих мест в топ-10 легенд тенниса.

«Пока Алькарас и Синнер остаются в строю и продолжают прогрессировать, они обязательно будут претендовать на самые высокие позиции в рейтинге. Однако на данный момент их нет в первой десятке. Номер один, безусловно, Новак Джокович. Рафаэль Надаль — второй, Роджер Федерер — третий, Пит Сампрас — четвёртый, Бьорн Борг — пятый, а Род Лэйвер — шестой.

С седьмого по десятое место — выбор непростой, и многие наверняка расставили бы их иначе. У меня на седьмом месте Андре Агасси, на восьмом — Джон Макинрой из-за его невероятных достижений в парном разряде, на девятом — Джимми Коннорс, а на десятом — Иван Лендл», — приводит слова Гилберта Punto de Break со ссылкой на эфир Tennis Channel.

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