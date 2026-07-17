«Будь честен хотя бы раз в жизни!» Джумхур накричал на судью из-за ошибки Hawk-Eye

108-я ракетка мира из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур не смог сдержать эмоций и получил предупреждение от судьи после ошибки системы Hawk-Eye в его матче с 34-м номером рейтинга из Италии Маттео Арнальди в 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге, Хорватия.
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Инцидент произошёл на тай-брейке первого сета. В момент, когда Джумхур вёл со счётом 4:1, Арнальди подал в корт (о чём свидетельствует видеозапись), однако система Hawk-Eye остановила розыгрыш, а потом отдала очко Арнальди (2:4).
Это вывело Джумхура из себя. Он подошёл к судье, который не смог точно сказать, попал мяч Арнальди в корт или нет. Это привело боснийца ещё в большую ярость.
«Будь честен хотя бы раз в жизни!» — сказал, повысив голос, Джумхур судье.
Далее Дамир убедил оператора на корте продемонстрировать в трансляции отметку мяча за пределами линии. За это игрок и получил предупреждение.
Джумхур одержал победу в этом матче со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4).
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