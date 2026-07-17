Бараццутти: Синнер находился в худших из возможных условий и тем не менее сумел победить

Итальянский теннисист и тренер Коррадо Бараццутти высказался об игре первой ракетки мира Янника Синнера на Уимблдоне-2026.

«Мы говорим об игроке, который приехал после Парижа, где столкнулся с проблемами со здоровьем, прошёл обследования, был вынужден сделать перерыв и отправился на Уимблдон, не сыграв ни одного промежуточного турнира. Полагаю, он находился в худших из возможных условий для участия в столь важном соревновании и тем не менее сумел победить. Более того, на мой взгляд, он показал при этом очень высокий уровень игры. Именно этот аспект, как мне кажется, подчёркивает огромную разницу между ним и всеми остальными: он приехал на Уимблдон в далеко не идеальной форме и, несмотря ни на что, выиграл турнир», – приводит слова Синнера Eurosport.it.

На травяном турнире «Большого шлема» Янник Синнер завоевал титул, обыграв в финале немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.