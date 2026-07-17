Серена Уильямс показала процесс восстановления после травмы колена

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала у себя на странице в соцсети пост, где показала, как восстанавливается после травмы колена, полученной на Уимблдоне-2026.

Фото: Личный архив Серены Уильямс

Фото: Личный архив Серены Уильямс

Уимблдон-2026 стал первым для Серены турниром «Большого шлема» после возобновления карьеры, о котором теннисистка объявила в минувшем июне. В первом круге турнира в Лондоне американка проиграла 87-й ракетке мира Майе Джойнт из Австралии — 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Позднее она должна была сыграть на турнире в парном разряде в дуэте со своей сестрой Винус, но снялась с матча.