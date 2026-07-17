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Раскрыта личность новой девушки Карлоса Алькараса

Раскрыта личность новой девушки Карлоса Алькараса
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Раскрыта личность новой девушки семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Избранницей спортсмена стала Клаудиа Канальс, уроженка Барселоны, владелица медиаагентства в Испании, сообщает Heavy со ссылкой на популярный теннисный аккаунт Spill The Tea Tennis.

По информации издания, Канальс участвовала в испанской версии популярного телешоу «Остров искушений» в 2021 году.

Отметим, что ранее СМИ связывали Алькараса с испанской певицей Аной Рохас Меной.

Именно с Канальс Алькарас якобы был замечен ранее на роскошной яхте Sunreef Ultima 88 близ Италии.

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