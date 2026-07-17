Раскрыта личность новой девушки Карлоса Алькараса

Раскрыта личность новой девушки семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Избранницей спортсмена стала Клаудиа Канальс, уроженка Барселоны, владелица медиаагентства в Испании, сообщает Heavy со ссылкой на популярный теннисный аккаунт Spill The Tea Tennis.

По информации издания, Канальс участвовала в испанской версии популярного телешоу «Остров искушений» в 2021 году.

Отметим, что ранее СМИ связывали Алькараса с испанской певицей Аной Рохас Меной.

Именно с Канальс Алькарас якобы был замечен ранее на роскошной яхте Sunreef Ultima 88 близ Италии.