«Ей будет тяжеловато собрать карьерный «Большой шлем». Турсунов — о Мирре Андреевой

Победитель Кубка Дэвиса 2006 года российский теннисист Дмитрий Турсунов выразил мнение, что пятой ракетке мира Мирре Андреевой будет тяжело собрать карьерный «Шлем».

«Ей будет тяжеловато собрать карьерный «Большой шлем». Всё-таки по габаритам она уступает многим девчонкам, по мощности. Но кто знает — на самом деле Мирра в хорошем плане хитрый игрок, достаточно дерзкая в спортивном плане. Возможность такая есть, но будет тяжело. Думаю, что ни один человек на предполагал, что Соболенко может претендовать на карьерный «Большой шлем», когда она начинала», – приводит слова Турсунова ТАСС.

Напомним, чтобы собрать карьерный «Шлем, теннисистам необходимо выиграть все четыре ТБШ: Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open. На счету Мирры Андреевой уже есть победа на Открытом чемпионате Франции 2026 года.