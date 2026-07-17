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«Ей будет тяжеловато собрать карьерный «Большой шлем». Турсунов — о Мирре Андреевой

«Ей будет тяжеловато собрать карьерный «Большой шлем». Турсунов — о Мирре Андреевой
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Победитель Кубка Дэвиса 2006 года российский теннисист Дмитрий Турсунов выразил мнение, что пятой ракетке мира Мирре Андреевой будет тяжело собрать карьерный «Шлем».

«Ей будет тяжеловато собрать карьерный «Большой шлем». Всё-таки по габаритам она уступает многим девчонкам, по мощности. Но кто знает — на самом деле Мирра в хорошем плане хитрый игрок, достаточно дерзкая в спортивном плане. Возможность такая есть, но будет тяжело. Думаю, что ни один человек на предполагал, что Соболенко может претендовать на карьерный «Большой шлем», когда она начинала», – приводит слова Турсунова ТАСС.

Напомним, чтобы собрать карьерный «Шлем, теннисистам необходимо выиграть все четыре ТБШ: Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open. На счету Мирры Андреевой уже есть победа на Открытом чемпионате Франции 2026 года.

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