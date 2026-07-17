Борис Беккер высказался о финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о финале чемпионата мира 2026 года по футболу, где сойдутся команды Испании и Аргентины. Матч пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорд, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Посмотрим, что будет в финале… В спорте, как и в жизни, никогда не знаешь наверняка!!!» — написал Беккер на своей странице в соцсети X.

Сборная Испания в полуфинале со счётом 2:0 обыграла команду Франции, Аргентина же оказалась сильнее Англии со счётом 2:1.

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