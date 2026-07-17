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Александр Бублик — Кентен Алис, результат матча 17 июля 2026, счёт 1:2, 2-й круг; ATP 250 Гштаад

Бублик не смог защитить титул в Гштааде, проиграв Алису на старте турнира
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик на старте турнира в Гштааде проиграл сопернику из Франции Кентену Алису, занимающему в мировом рейтинге 90-е место, и не смог защитить титул. Встреча спортсменов была перенесена с четверга на пятницу из-за начавшегося накануне дождя. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7).

Гштаад. 2-й круг
17 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 5
6 4 		6 7 7
         
Кентен Алис
90
Франция
Кентен Алис
К. Алис

По ходу матча Бублик подал навылет семь раз, сделал две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Алис сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Алис в следующем круге сразится с другим представителем Казахстана Александром Шевченко.

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