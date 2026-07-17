Александр Шевченко вышел в 1/4 финала турнира в Гштааде

100-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Гштааде, одолев соперника из Швейцарии Доминика Штефана Штрикера, занимающего в мировом рейтинге 360-е место. Встреча спортсменов была перенесена с четверга на пятницу из-за начавшегося накануне дождя. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

По ходу матча Шевченко подал навылет девять раз, сделал четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Штрикер сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Шевченко сразится с французом Кентеном Алисом.