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Александр Шевченко — Доминик Штефан Штрикер, результат матча 17 июля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; ATP 250 Гштаад

Александр Шевченко вышел в 1/4 финала турнира в Гштааде
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100-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Гштааде, одолев соперника из Швейцарии Доминика Штефана Штрикера, занимающего в мировом рейтинге 360-е место. Встреча спортсменов была перенесена с четверга на пятницу из-за начавшегося накануне дождя. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Гштаад. 2-й круг
17 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
Александр Шевченко
100
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Доминик Штефан Штрикер
360
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер

По ходу матча Шевченко подал навылет девять раз, сделал четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Штрикер сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Шевченко сразится с французом Кентеном Алисом.

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