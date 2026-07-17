Даниэль Вальехо стал первым за 24 года парагвайцем, вышедшим в полуфинал турнира АТР

71-я ракетка мира парагвайский теннисист Адольфо Даниэль Вальехо стал первым за 24 года теннисистом из своей страны, вышедшим в полуфинал турнира АТР. В 1/4 финала грунтового турнира АТР-250 в шведском Бостаде 22-летний спортсмен одолел соперника из Италии Стефано Травалью, занимающего в мировом рейтинге 150-е место. Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

В полуфинале соперником Вальехо станет победитель матча между португальцем Нуну Боржешем и итальянцем Лучано Дардери, действующим победителем турнира. В финале парагваец потенциально сможет сразиться с россиянином Андреем Рублёвым.