Даниэль Вальехо стал первым за 24 года парагвайцем, вышедшим в полуфинал турнира АТР
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71-я ракетка мира парагвайский теннисист Адольфо Даниэль Вальехо стал первым за 24 года теннисистом из своей страны, вышедшим в полуфинал турнира АТР. В 1/4 финала грунтового турнира АТР-250 в шведском Бостаде 22-летний спортсмен одолел соперника из Италии Стефано Травалью, занимающего в мировом рейтинге 150-е место. Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Бостад. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 12:10 МСК
71
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
150
Стефано Травалья
С. Травалья
В полуфинале соперником Вальехо станет победитель матча между португальцем Нуну Боржешем и итальянцем Лучано Дардери, действующим победителем турнира. В финале парагваец потенциально сможет сразиться с россиянином Андреем Рублёвым.
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