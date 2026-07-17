Мирра Андреева показала подборку кадров, сделанных во время отдыха

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала у себя на странице в соцсети коллекцию фотографий, сделанных во время отдыха. Теннисистка запечатлена не только одна, но и с тренером Кончитой Мартинес, а также олимпийской чемпионкой 2020 года в миксте Анастасией Павлюченковой.

Фото: Личный архив Мирры Андреевой

Фото: Личный архив Мирры Андреевой

Фото: Личный архив Мирры Андреевой

Фото: Личный архив Мирры Андреевой

6 июня Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Это стало первым титулом на турнире «Большого шлема» в карьере 19-летней россиянки. Мирра является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» начиная с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступая только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.