15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева показала подборку кадров, сделанных во время отдыха

Мирра Андреева показала подборку кадров, сделанных во время отдыха
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала у себя на странице в соцсети коллекцию фотографий, сделанных во время отдыха. Теннисистка запечатлена не только одна, но и с тренером Кончитой Мартинес, а также олимпийской чемпионкой 2020 года в миксте Анастасией Павлюченковой.

Фото: Личный архив Мирры Андреевой

Фото: Личный архив Мирры Андреевой

Фото: Личный архив Мирры Андреевой

Фото: Личный архив Мирры Андреевой

6 июня Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Это стало первым титулом на турнире «Большого шлема» в карьере 19-летней россиянки. Мирра является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» начиная с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступая только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

Материалы по теме
Джокович в пиджаке, Осака в кимоно, Мирра в строгом костюме. Самые яркие наряды Уимблдона
Рейтинг
Джокович в пиджаке, Осака в кимоно, Мирра в строгом костюме. Самые яркие наряды Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android