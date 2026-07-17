Маяр Шериф вышла в полуфинал WTA-250 в Яссах, переиграв Юлию Путинцеву в трёх сетах

Египетская теннисистка Маяр Шериф вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).

Теннисистки провели на корте 3 часа 8 минут. Путинцева один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из восьми. Шериф не смогла сделать эйсов и допустила три двойные ошибки. Также египтянка сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 14.

В 1/2 финала соревнований в Яссах Шериф встретится с победительницей матча между Александрой Олейниковой (Украина) и Кларой Бюрель (Франция).

Турнир серии WTA-250 проходит с 13 по 19 июля.