Маяр Шериф вышла в полуфинал WTA-250 в Яссах, переиграв Юлию Путинцеву в трёх сетах
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Египетская теннисистка Маяр Шериф вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).
Яссы. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 13:05 МСК
82
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
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97
Маяр Шериф
М. Шериф
Теннисистки провели на корте 3 часа 8 минут. Путинцева один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из восьми. Шериф не смогла сделать эйсов и допустила три двойные ошибки. Также египтянка сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 14.
В 1/2 финала соревнований в Яссах Шериф встретится с победительницей матча между Александрой Олейниковой (Украина) и Кларой Бюрель (Франция).
Турнир серии WTA-250 проходит с 13 по 19 июля.
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