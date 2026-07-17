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Соболенко — о мемах с ней: я самокритичная, самоироничная. Меня тяжело задеть

Соболенко — о мемах с ней: я самокритичная, самоироничная. Меня тяжело задеть
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, как относится к мемам с её цитатами или со стереотипами, связанными с её образом.

— Что вы думаете, когда вам в соцсетях попадаются, например, мемы со знаменитым уже «##### [зачем] вы мне здесь?!»?
— Блин, конечно, меня это забавляет. По факту мы же все такие, все можем выругаться, позволить себе слабину. Меня это никак не разочаровывает. Наоборот, это меня сближает с людьми, люди понимают, что мы все одинаковые.

— Насколько вас цепляют мемы про Slavic girl или New Rich, которые про вас делают?
— Меня в принципе тяжело зацепить. Я самокритичная, самоироничная. Как будто в мире есть кто-то идеальный. Поэтому меня тяжело задеть, — цитирует Соболенко Sports.ru.

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