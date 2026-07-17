Бадоса назвала очень тяжёлым победный матч с Ибрагимовой на турнире в Яссах

115-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса заявила, что матч второго круга турнира категории WTA-250 в Яссах с россиянкой Алевтиной Ибрагимовой выдался для неё тяжёлым.

«Это было очень и очень тяжело. Во-первых, я играла не на пике своих возможностей, но она тоже действовала невероятно, условия были для неё очень благоприятны, так как Алевтина очень быстро бегает. Я не могла хорошо подавать, выполнять удары и быть более агрессивной, потому что корт был очень медленным, думаю, это способствовало повышению сложности матча. Рада, что, несмотря на сильное разочарование и стресс, мне удалось одержать победу», — цитирует Бадосу GSP.Ro.