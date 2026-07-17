Бадоса назвала очень тяжёлым победный матч с Ибрагимовой на турнире в Яссах
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115-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса заявила, что матч второго круга турнира категории WTA-250 в Яссах с россиянкой Алевтиной Ибрагимовой выдался для неё тяжёлым.
Яссы. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 17:40 МСК
275
Алевтина Ибрагимова
А. Ибрагимова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|1
|6
115
Паула Бадоса
П. Бадоса
«Это было очень и очень тяжело. Во-первых, я играла не на пике своих возможностей, но она тоже действовала невероятно, условия были для неё очень благоприятны, так как Алевтина очень быстро бегает. Я не могла хорошо подавать, выполнять удары и быть более агрессивной, потому что корт был очень медленным, думаю, это способствовало повышению сложности матча. Рада, что, несмотря на сильное разочарование и стресс, мне удалось одержать победу», — цитирует Бадосу GSP.Ro.
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