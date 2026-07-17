«Вижу Янника эволюционировавшей версией Новака». Фурлан — о Синнере

Итальянский тренер по теннису, бывшая 19-я ракетка мира Ренцо Фурлан считает, что стили игры лидера рейтинга АТР Янника Синнера и 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича схожи между собой.

«Синнер – это Джокович 2.0. Вижу Янника эволюционировавшей версией Новака. Они играют в похожем стиле, заставляют мяч активно двигаться и улучшают подачу на протяжении карьеры. Синнер посильнее, его мяч летит быстрее. У него два устрашающих качества: широкий технический арсенал, позволяющий показывать выдающийся теннис, и работоспособность. Итальянец никогда не сдаёт назад: он выходит на корт, пробует новое и быстро адаптируется.

Нельзя сказать, что Синнер не ощущает давления, но он всегда внимателен к деталям, которые помогут ему сыграть лучше. Он сосредоточен на том, чтобы выдать на корте лучшую версию самого себя. У него сумасшедшая сосредоточенность, от которой он никогда не отступает. По моим ощущениям, в первых кругах [Уимблдона] Янник играл с запасом: подача прекрасно работала, он мог позволить себе пробовать разные способы. На задней линии не выглядел так же сокрушительно, как обычно, но в важные моменты сумел сыграть хорошо», — приводит слова Фурлана Tennis World USA.