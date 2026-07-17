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Хуан-Мануэль Серундоло — Каспер Рууд, результат матча 17 июля 2026, счёт 2:1, 1/4 финала; ATP 250 Гштаад

Рууд не смог выйти в полуфинал турнира в Гштааде, проиграв Хуан-Мануэлю Серундоло
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13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Гштааде, Швейцария, проиграл представителю Аргентины Хуан-Мануэлю Серундоло, занимающему в мировом рейтинге 45-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 5:7, 2:6.

Гштаад. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 14:40 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
45
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 2
         
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

По ходу матча Серундоло подал навылет два раза, сделал шесть двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Рууд сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Серундоло сразится с Рафаэлем Коллиньоном из Бельгии (42-я ракетка мира).

Сетка турнира АТР-250 в Гштааде
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