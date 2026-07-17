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Александра Эала: сейчас всё моё внимание сосредоточено на подготовке к US Open

Александра Эала: сейчас всё моё внимание сосредоточено на подготовке к US Open
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28-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала рассказала, что после хорошего выступления на Уимблдоне планирует сфокусироваться на подготовке к Открытому чемпионату США – 2026.

«Сейчас всё моё внимание сосредоточено на подготовке к US Open. До этого ещё предстоит сыграть несколько хороших турниров. Мы с моей командой ещё не успели собраться вместе. Уверена, на следующей неделе проведём хорошую встречу, возможно, после этого поставим перед собой новые цели», — приводит слова Эалы АВС-CBN.

На Уимблдоне-2026 Эала дошла до четвёртого круга, обыграв по ходу соревнований чемпионку прошлогоднего турнира польку Игу Швёнтек.

Открытый чемпионат США — 2026 пройдёт с 30 августа по 12 сентября. Действующей победительницей соревнований является белоруска Арина Соболенко.

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