Андрей Рублёв разгромил Баэса и вышел в 1/2 финала турнира в Бостаде
Поделиться
16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Бостаде,, Швеция, обыграв аргентинца Себастьяна Баэса (56-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Бостад. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 16:30 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
56
Себастьян Баэс
С. Баэс
Теннисисты провели на корте 1 час. За время матча Андрей Рублёв выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Себастьян Баэс не сделал в игре эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
За право выйти в финал турнира в Бостаде Андрей Рублёв поспорит с победителем встречи Алехандро Табило (Чили) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июля 2026
-
19:01
-
18:57
-
18:46
-
18:37
-
18:32
-
17:57
-
17:31
-
17:28
-
17:07
-
16:52
-
16:23
-
16:21
-
16:07
-
15:44
-
15:20
-
14:57
-
14:34
-
14:27
-
13:53
-
13:28
-
13:19
-
13:05
-
13:02
-
12:42
-
12:35
-
12:16
-
12:08
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:45
-
11:37
-
11:30
-
11:27
-
11:21