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Андрей Рублёв — Себастьян Баэс, результат матча 17 июля 2026, счет 2:0, 1/4 финала АТР-250 Бостад

Андрей Рублёв разгромил Баэса и вышел в 1/2 финала турнира в Бостаде
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Бостаде,, Швеция, обыграв аргентинца Себастьяна Баэса (56-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Бостад. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 16:30 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Себастьян Баэс
56
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Теннисисты провели на корте 1 час. За время матча Андрей Рублёв выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Себастьян Баэс не сделал в игре эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

За право выйти в финал турнира в Бостаде Андрей Рублёв поспорит с победителем встречи Алехандро Табило (Чили) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

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