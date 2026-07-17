Хуан-Мануэль Серундоло прокомментировал победу над Каспером Руудом в Гштааде

45-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло прокомментировал победу над норвежцем Каспером Руудом в 1/4 финала турнира АТР-250 в Гштааде (Швейцария). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:2.

«Я вложил все силы в то, чтобы чувствовать себя как можно лучше. Он уверенно меня переигрывал. Он действовал лучше, повёл с брейком, к тому же ветер был на его стороне. Во втором сете он, возможно, допустил всего две ошибки, которые позволили мне вернуться в игру. Розыгрыш на брейк-пойнте был просто невероятным… Затем мне удалось выиграть тот гейм, и после этого я действительно заиграл очень хорошо», – приводит слова Хуана-Мануэля Серундоло пресс-служба АТР.

В полуфинале турнира в Гштааде Хуан-Мануэль Серундоло сыграет с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.