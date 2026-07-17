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Хуан-Мануэль Серундоло прокомментировал победу над Каспером Руудом в Гштааде

Хуан-Мануэль Серундоло прокомментировал победу над Каспером Руудом в Гштааде
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45-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло прокомментировал победу над норвежцем Каспером Руудом в 1/4 финала турнира АТР-250 в Гштааде (Швейцария). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:2.

Гштаад. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 14:40 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
45
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 2
         
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Я вложил все силы в то, чтобы чувствовать себя как можно лучше. Он уверенно меня переигрывал. Он действовал лучше, повёл с брейком, к тому же ветер был на его стороне. Во втором сете он, возможно, допустил всего две ошибки, которые позволили мне вернуться в игру. Розыгрыш на брейк-пойнте был просто невероятным… Затем мне удалось выиграть тот гейм, и после этого я действительно заиграл очень хорошо», – приводит слова Хуана-Мануэля Серундоло пресс-служба АТР.

В полуфинале турнира в Гштааде Хуан-Мануэль Серундоло сыграет с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.

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