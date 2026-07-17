«Спешить нет смысла». Маховски – о сроках восстановления Хвалиньски

Польская теннисистка Майя Хвалиньска (22-я строчка рейтинга) вернётся в теннисный тур на «тысячнике» в Торонто, Канада. Об этом сообщил её тренер Ярослав Маховски.

«Мы начнём в Торонто. Затем Цинциннати, Монтеррей и US Open. До конца сезона ещё долго, у Майи есть время полностью восстановиться и вернуться сильной, спешить нет смысла. Только полностью здоровая Майя сможет стараться играть в свой лучший теннис», — приводит слова специалиста Interia.

На «Ролан Гаррос» — 2026 Майя Хвалиньска прошла путь от квалификации до финала турнира, в котором уступила россиянке Мирре Андреевой, и поднялась на 117 строчек в мировом рейтинге WTA. Однако на Уимблдоне-2026 Хвалиньска проиграла в первом же круге представительнице Таиланда Мананчэйа Савангкаев, занимающей 164-ю строчку рейтинга.