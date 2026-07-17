«Сегодня сыграл ещё лучше». Кентен Алис — о победе над Бубликом в Гштааде
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90-я ракетка мира французский теннисист Кентен Алис прокомментировал победу над казахстанцем Александром Бубликом во втором круге турнира в Гштааде, Швейцария. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Алиса. Отметим, матч был остановлен вчера, 16 июля, после второго сета из-за дождя.
Гштаад. 2-й круг
17 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
11
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|4
|6 5
|
|6
|7 7
90
Кентен Алис
К. Алис
«Отыграться при счёте 5:6 в третьем сете было непросто, но думаю, вчера я показывал очень высокий уровень, а сегодня сыграл ещё лучше. Я очень доволен. Он потрясающий игрок, в этих условиях подаёт просто невероятно. Поэтому я очень рад, что сумел пройти через этот матч и победить», – приводит слова Алиса пресс-служба АТР.
За выход в полуфинал турнира Кентен Алис поспорит с ещё одним представителем Казахстана Александром Шевченко.
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