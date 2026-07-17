«Сегодня сыграл ещё лучше». Кентен Алис — о победе над Бубликом в Гштааде

90-я ракетка мира французский теннисист Кентен Алис прокомментировал победу над казахстанцем Александром Бубликом во втором круге турнира в Гштааде, Швейцария. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Алиса. Отметим, матч был остановлен вчера, 16 июля, после второго сета из-за дождя.

«Отыграться при счёте 5:6 в третьем сете было непросто, но думаю, вчера я показывал очень высокий уровень, а сегодня сыграл ещё лучше. Я очень доволен. Он потрясающий игрок, в этих условиях подаёт просто невероятно. Поэтому я очень рад, что сумел пройти через этот матч и победить», – приводит слова Алиса пресс-служба АТР.

За выход в полуфинал турнира Кентен Алис поспорит с ещё одним представителем Казахстана Александром Шевченко.