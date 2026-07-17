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«Потрясающее чувство». Рублёв — о выходе в 1/2 финала турнира в Бостаде

«Потрясающее чувство». Рублёв — о выходе в 1/2 финала турнира в Бостаде
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после выхода в 1/2 финала турнира в Бостаде, Швеция. В четвертьфинале россиянин обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса со счётом 6:1, 6:2.

Бостад. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 16:30 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Себастьян Баэс
56
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

«Потрясающее чувство. Здорово снова вернуться в Бостад, а затем вновь выйти здесь в полуфинал после отличной победы над сильным соперником.

До этого мы играли друг с другом всего один раз — как раз здесь, в Бостаде, и тогда Себастьян довольно легко меня обыграл. Поэтому сегодня для меня это был серьёзный вызов и возможность увидеть, насколько изменилось то, над чем я работаю. Это была хорошая проверка, очень горжусь тем, что сумел победить в двух сетах», – приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.

За право выйти в финал турнира в Бостаде Рублёв поспорит с чилийским теннисистом Алехандро Табило.

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