«Потрясающее чувство». Рублёв — о выходе в 1/2 финала турнира в Бостаде

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после выхода в 1/2 финала турнира в Бостаде, Швеция. В четвертьфинале россиянин обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса со счётом 6:1, 6:2.

«Потрясающее чувство. Здорово снова вернуться в Бостад, а затем вновь выйти здесь в полуфинал после отличной победы над сильным соперником.

До этого мы играли друг с другом всего один раз — как раз здесь, в Бостаде, и тогда Себастьян довольно легко меня обыграл. Поэтому сегодня для меня это был серьёзный вызов и возможность увидеть, насколько изменилось то, над чем я работаю. Это была хорошая проверка, очень горжусь тем, что сумел победить в двух сетах», – приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.

За право выйти в финал турнира в Бостаде Рублёв поспорит с чилийским теннисистом Алехандро Табило.