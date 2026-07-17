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Карен Хачанов назвал главное впечатление от Australian Open

Карен Хачанов назвал главное впечатление от Australian Open
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов во время мероприятия, организованного проектом First & Red, назвал главное впечатление от Australian Open.

«Главное впечатление от Australian Open — когда я погладил кенгуру. А если брать матчи, наверное, с Кирьосом в 2020 году. Проигрывал 0:2 по сетам, вернулся, но, к сожалению, проиграл 6:7. Это один из самых запоминающихся, несмотря на полуфинал в 2023 году», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Хачанов принял участие в розыгрыше Уимблдона-2026, где проиграл в третьем круге турнира итальянцу Флавио Коболли со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

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