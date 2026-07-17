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Хачанов: смотрел «Ролан Гаррос» — Надаль побеждал, начал играть — Надаль побеждает

Хачанов: смотрел «Ролан Гаррос» — Надаль побеждал, начал играть — Надаль побеждает
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов во время мероприятия, организованного проектом First & Red, рассказал о своём отношении к «Ролан Гаррос», вспомнив, как в детстве наблюдал за доминированием испанца Рафаэля Надаля на парижских кортах.

«Всегда нравится играть во Франции, на «Ролан Гаррос» меня хорошо поддерживают. Я смотрел ребёнком, Надаль всех побеждал. Начал играть — Надаль продолжал всех побеждать (смеётся). Не сказал бы, что Париж один из моих любимых городов, но турнир — да. Энергетика мне нравится, комфортно. Там было много запоминающихся матчей», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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