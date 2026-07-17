Карен Хачанов: Уимблдон — история, откуда к нам пришёл теннис

Российский теннисист Карен Хачанов (26-я строчка рейтинга) на мероприятии, организованном проектом First & Red, рассказал, почему Уимблдон является особенным турниром.

«Уимблдон — традиции, история, откуда к нам пришёл теннис. В воздухе чувствуется, что этот турнир отличается от других — антураж, всё в зелени. Знакомые, которые прилетали, были в восторге. Единственное, там в очереди за билетами, все стоят день и ночь», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На Уимблдоне-2026 Хачанов дошёл до третьего круга, где проиграл итальянцу Флавио Коболли со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.