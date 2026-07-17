Крейчикова обыграла Циньвэнь и вышла в 1/2 финала турнира в Афинах
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Афинах (Греция), обыграв китаянку Чжэн Циньвень (135-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Афины. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
135
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
В полуфинале турнира в Афинах Барбора Крейчикова сыграет с победительницей встречи между датчанкой Кларой Таусон и чешской теннисисткой Сарой Бейлек.
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