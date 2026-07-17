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Барбора Крейчикова — Чжэн Циньвэнь, результат матча 17 июля 2026, счет 2:0, 1/4 финала WTA-250 Афины

Крейчикова обыграла Циньвэнь и вышла в 1/2 финала турнира в Афинах
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Афинах (Греция), обыграв китаянку Чжэн Циньвень (135-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Афины. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Чжэн Циньвэнь
135
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

В полуфинале турнира в Афинах Барбора Крейчикова сыграет с победительницей встречи между датчанкой Кларой Таусон и чешской теннисисткой Сарой Бейлек.

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