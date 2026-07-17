Крейчикова обыграла Циньвэнь и вышла в 1/2 финала турнира в Афинах

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Афинах (Греция), обыграв китаянку Чжэн Циньвень (135-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

В полуфинале турнира в Афинах Барбора Крейчикова сыграет с победительницей встречи между датчанкой Кларой Таусон и чешской теннисисткой Сарой Бейлек.