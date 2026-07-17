15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тереза Валентова — Алина Корнеева, результат матча 17 июля 2026, счет 0:2, 1/4 финала WTA-250 Афины

Алина Корнеева пробилась в 1/2 финала турнира в Афинах
Комментарии

90-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Афинах (Греция), обыграв чешку Терезу Валентову (49-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Афины. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
Тереза Валентова
49
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Алина Корнеева
90
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. За время матча Корнеева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Валентова не сделала в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира в Афинах Корнеева сыграет с победительницей встречи Мария Саккари (Греция) – Алисия Паркс (США).

Сетка турнира в Афинах
Календарь турнира в Афинах
Материалы по теме
«Думала: Шарапова победила в 17 лет, и я могу». Интервью с чемпионкой юниорского Уимблдона
Эксклюзив
«Думала: Шарапова победила в 17 лет, и я могу». Интервью с чемпионкой юниорского Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android