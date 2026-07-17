Алина Корнеева пробилась в 1/2 финала турнира в Афинах
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90-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Афинах (Греция), обыграв чешку Терезу Валентову (49-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.
Афины. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
49
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
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|3
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|6
90
Алина Корнеева
А. Корнеева
Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. За время матча Корнеева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Валентова не сделала в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В полуфинале турнира в Афинах Корнеева сыграет с победительницей встречи Мария Саккари (Греция) – Алисия Паркс (США).
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