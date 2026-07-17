Карен Хачанов рассказал о подготовке к US Open

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов на мероприятии, организованном проектом First & Red, рассказал, как проходит его подготовка к US Open.

«Перед US Open тренируюсь в Москве. Три с половиной часа на корте, фитнес — 40 минут – час. Стараюсь миксовать тренировки с упором на выносливость, закладываем базу на второй отрезок года. Когда езжу по турнирам, подготовка устроена по-другому. Больше тренируюсь с другими теннисистами, играю товарищеские матчи. Сейчас основной упор на всё», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

US Open 2026 года пройдёт с 24 августа по 13 сентября.