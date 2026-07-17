Карен Хачанов: соглашусь на любой титул, но пока никто не предлагает

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 26-ю строчку мирового рейтинга, на мероприятии, организованном проектом First & Red, рассказал о своём любимом турнире.

«Я соглашусь на любой титул, пока никто не предлагает (смеётся). Но «Ролан Гаррос» остаётся любимым турниром», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На Открытом чемпионате Франции по теннису 2026 года Карен Хачанов в третьем круге уступил нидерландцу Йесперу де Йонгу (106-й номер рейтинга на тот момент) со счётом 5:7, 7:5, 2:6, 7:6 (7:2), 2:6.

Лучшим результатом Хачанова на «Ролан Гаррос» является выход в четвертьфинал (2019, 2023).