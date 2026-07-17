Рик Макки — об Алькарасе: сейчас его главный приоритет — здоровье и игра без травм

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, прокомментировал грядущее возвращение испанца Карлоса Алькараса в тур, подчеркнув, что спортсмен будет сосредоточен на здоровье, а не на борьбе за титулы и первую строчку рейтинга.

«Карлоса не волнуют очки, турниры, титулы или статус первой ракетки мира. Главный приоритет — его здоровье, возможность играть на 100% без травм и проблем с запястьем. Это его основная цель — наносить свои мощные удары с обеих сторон и не чувствовать боли.

Он возвращается к соревнованиям и будет полностью готов как физически, так и технически. Его высокооктановое теннисное шоу снова заиграет всеми красками, а уникальное сочетание качеств Федерера, Надаля, Агасси и Джоковича мы увидим в Цинциннати — там выступит лучший мастер ударов в современном теннисе», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.