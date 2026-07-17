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Джокович — об игре в 39 лет: стараюсь использовать каждый процент своей энергии

Джокович — об игре в 39 лет: стараюсь использовать каждый процент своей энергии
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о выступлениях в 39 лет, отметив, что тело всё чаще напоминает ему о возрасте.

«Думаю, чтобы только показывать высокий уровень тенниса. Если сам об этом не думаю, мне напоминают окружающие. А если люди не напоминают о моём возрасте, это делает моё тело. Просто стараюсь использовать каждый процент своей энергии, чтобы продолжать выступать на элитном уровне против молодых игроков», – сказал Джокович в эфире СBS Mornings.

Ранее Джокович дошёл до полуфинала Уимблдона-2026, где уступил будущему победителю турнира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

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