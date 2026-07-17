Определилась соперница Алины Корнеевой по матчу 1/2 финала турнира в Афинах

37-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Афинах, Греция, обыграв американку Алисию Паркс (70-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Саккари не выполнила подач навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, также спортсменка смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Паркс также не сделала в игре эйсов, не допустила двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.

За выход в финал турнира в Афинах Саккари поспорит с российской теннисисткой Алиной Корнеевой.