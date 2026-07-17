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Алисия Паркс — Мария Саккари, результат матча 17 июля 2026, счет 0:2, 1/4 финала WTA-250 Афины

Определилась соперница Алины Корнеевой по матчу 1/2 финала турнира в Афинах
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37-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Афинах, Греция, обыграв американку Алисию Паркс (70-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Афины. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 19:30 МСК
Алисия Паркс
70
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Мария Саккари
37
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Саккари не выполнила подач навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, также спортсменка смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Паркс также не сделала в игре эйсов, не допустила двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.

За выход в финал турнира в Афинах Саккари поспорит с российской теннисисткой Алиной Корнеевой.

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