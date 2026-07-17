«Он играл лишь на 65-70% своих возможностей». Муратоглу — о победе Синнера на Уимблдоне

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о победе итальянца Янника Синнера на Уимблдоне-2026, отметив, что он выиграл титул, не показывая своей лучшей игры.

«Это была далеко не лучшая версия Синнера, но всё же только представьте, он выиграл турнир «Большого шлема». Если сравнить его обычный уровень, который мы видели в прошлом месяце, с тем, что он показал на Уимблдоне, я бы сказал, что Янник играл лишь на 65-70% своих возможностей.

Мне показалось, что ему не хватало уверенности. Да, он пережил огромное разочарование на «Ролан Гаррос», но нельзя сказать, что он тогда плохо играл. Более того, до этого он выиграл несколько матчей подряд, не отдав ни одного сета. Поэтому у него должны были быть все основания чувствовать уверенность.

В финале Уимблдона он допустил очень много ошибок справа, постоянно отходил назад. Обычно Синнер, наоборот, всё время идёт вперёд. На приёме тоже был далеко не так хорош.

Несмотря на то, что он сыграл весьма посредственно, полагаю, этот опыт будет очень полезен для него в будущем. Теперь Янник знает, что способен выиграть турнир «Большого шлема», даже показывая лишь 70% своего привычного уровня», – сказал Муратоглу в видео, размещённом в одной из социальных сетей.