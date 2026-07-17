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Панна Удварди – Паула Бадоса, результат матча 17 июля, счёт: 0:2, полуфинал турнира WTA-250 в Яссах

Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Яссах
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Испанская теннисистка Паула Бадоса (115-я строчка рейтинга) вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв представительницу Венгрии Панну Удварди (71-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте ровно два часа.

Яссы. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 18:30 МСК
Панна Удварди
71
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Паула Бадоса
115
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

За время матча Бадоса пять раз подала навылет, допустив при этом семь двойных ошибок и реализовав три брейк-пойнта из семи. Удварди смогла сделать один эйс, допустить две двойные ошибки и реализовать два брейк-пойнта из семи.

Соперница Паулы в полуфинале турнира определится в матче между хорватками Тамарой Зиданшек (148-й номер рейтинга) и Петрой Марчинко (45-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка WTA-250 в Яссах
Календарь WTA-250 в Яссах
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