Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Яссах
Поделиться
Испанская теннисистка Паула Бадоса (115-я строчка рейтинга) вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв представительницу Венгрии Панну Удварди (71-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте ровно два часа.
Яссы. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 18:30 МСК
71
Панна Удварди
П. Удварди
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
115
Паула Бадоса
П. Бадоса
За время матча Бадоса пять раз подала навылет, допустив при этом семь двойных ошибок и реализовав три брейк-пойнта из семи. Удварди смогла сделать один эйс, допустить две двойные ошибки и реализовать два брейк-пойнта из семи.
Соперница Паулы в полуфинале турнира определится в матче между хорватками Тамарой Зиданшек (148-й номер рейтинга) и Петрой Марчинко (45-я строчка рейтинга).
Комментарии
- 17 июля 2026
-
21:54
-
21:36
-
21:36
-
20:59
-
20:58
-
20:28
-
19:54
-
19:37
-
19:28
-
19:25
-
19:18
-
19:17
-
19:01
-
18:57
-
18:46
-
18:37
-
18:32
-
17:57
-
17:31
-
17:28
-
17:07
-
16:52
-
16:23
-
16:21
-
16:07
-
15:44
-
15:20
-
14:57
-
14:34
-
14:27
-
13:53
-
13:28
-
13:19
-
13:05
-
13:02